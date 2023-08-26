Врач рассказал об опасных симптомах камней в почках

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, нефролитиаз) может иметь бессимптомное течение, если камень находится в почке и не нарушает свободный отток мочи. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной Андрей Смерницкий.

«Яркая симптоматика наблюдается, когда камень начинает «шевелиться» в почке или мигрирует в мочеточник – трубку, соединяющую почки и мочевой пузырь. Камень, застрявший в мочеточнике, может блокировать отток мочи и вызывать почечную колику. Почечная колика – это неотложное состояние, проявляющееся интенсивной приступообразной болью в поясничной области, с иррадиацией (распространением боли) вниз живота, паховую область и наружные половые органы. Почечная колика сопровождается тошнотой, неоднократной рвотой. Появляется резко болезненное, учащенное мочеиспускание, примесь крови в моче. Повышается артериальное давление», – сообщил Андрей Смерницкий.

По словам доктора, это крайне опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи. Уролог предупредил, что боль при почечной колике нельзя терпеть, так как это опасно развитием осложнений.

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