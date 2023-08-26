Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал об опасных симптомах камней в почках

Уролог Смерницкий: кровь в моче и сильные боли могут указывать на камни в почках

close
100%
thehealthsite.com

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, нефролитиаз) может иметь бессимптомное течение, если камень находится в почке и не нарушает свободный отток мочи. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной Андрей Смерницкий.

«Яркая симптоматика наблюдается, когда камень начинает «шевелиться» в почке или мигрирует в мочеточник – трубку, соединяющую почки и мочевой пузырь. Камень, застрявший в мочеточнике, может блокировать отток мочи и вызывать почечную колику. Почечная колика – это неотложное состояние, проявляющееся интенсивной приступообразной болью в поясничной области, с иррадиацией (распространением боли) вниз живота, паховую область и наружные половые органы. Почечная колика сопровождается тошнотой, неоднократной рвотой. Появляется резко болезненное, учащенное мочеиспускание, примесь крови в моче. Повышается артериальное давление», – сообщил Андрей Смерницкий.

По словам доктора, это крайне опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи. Уролог предупредил, что боль при почечной колике нельзя терпеть, так как это опасно развитием осложнений.

Ранее врач рассказала, как распознать болезнь почек по внешности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях