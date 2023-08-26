В Швеции неизвестные отправили сожженные экземпляры Корана представителям мечети в Уппсале, сообщает газета Aftonbladet.

Отмечается, что Кораны были отправлены на их домашние адреса. В результате инцидента в мечети Уппсалы были установлены камеры наблюдения.

На прошлой неделе власти Швеции приняли решение начать пересмотр Закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

Ранее организатор акций с сожжением Корана Салван Момика подал 12 новых заявок на проведение аналогичных мероприятий в течение следующих трех недель в Стокгольме, Мальмё и Эребру.

Новые заявки были поданы 21 августа, но пока еще не получили одобрения от властей. Полиция Стокгольма заявила, что будет разрешать публичные собрания в максимально возможном объеме, и в настоящее время заявления рассматриваются.

28 июня, с разрешения полиции, Салван Момика совершил акт сожжения страниц Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Он также провел подобные демонстрации у посольств Ирака и Ирана, а также у здания парламента. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в разжигании вражды.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.