В ЕГЭ по истории в 2024 году включат задания, связанные с СВО и новыми регионами, сообщает ТАСС.

Согласно тестовому варианту, в одном из заданий школьнику необходимо установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится СВО, а в числе участников — командир дивизиона Народной милиции ДНР Ольга Качура.

В другом задании нужно расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ранее сообщалось, что после внесения изменений в рабочие программы и учебники истории, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, в едином госэкзамене (ЕГЭ) появятся соответствующие задания.

В ведомстве сообщили, что сначала изменения должны быть внесены в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), после должны быть изменены рабочие программы и учебники по истории.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что его министерство распределило тему спецоперации на Украине по внеурочным занятиям «Разговоры о важном» в российских школах.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.