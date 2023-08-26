Защита бизнесмена Спектора обжаловала его арест по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы получил апелляционную жалобу на постановление об аресте бывшего председателя совета директоров группы «Медполимерпром» Евгения (Джина) Спектора по делу о шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дата рассмотрения жалобы будет обнародована позднее.

Спектор является гражданином США. Его обвиняют в шпионской деятельности, но по какой причине, не уточняется.

В феврале 2020 года Спектор был задержан по делу о взятках в виде путевок на отдых Анастасии Алексеевой — экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

В дальнейшем Спектор заключил сделку со следствием, в сентябре 2022 года мужчина был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима за посредничество при даче взятки Алексеевой.

Накануне сообщалось, что Москва рассматривает запрос американской стороны на получение консульского доступа к журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который обвиняется в России по подозрению в шпионаже

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.