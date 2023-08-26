Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Защита бизнесмена Спектора обжаловала его арест по делу о шпионаже

Защита гражданина США Евгения Спектора обжаловала его арест по делу о шпионаже

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Лефортовский суд Москвы получил апелляционную жалобу на постановление об аресте бывшего председателя совета директоров группы «Медполимерпром» Евгения (Джина) Спектора по делу о шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дата рассмотрения жалобы будет обнародована позднее.

Спектор является гражданином США. Его обвиняют в шпионской деятельности, но по какой причине, не уточняется.

В феврале 2020 года Спектор был задержан по делу о взятках в виде путевок на отдых Анастасии Алексеевой — экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

В дальнейшем Спектор заключил сделку со следствием, в сентябре 2022 года мужчина был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима за посредничество при даче взятки Алексеевой.

Накануне сообщалось, что Москва рассматривает запрос американской стороны на получение консульского доступа к журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который обвиняется в России по подозрению в шпионаже

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях