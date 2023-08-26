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От удара молнии сгорел двухэтажный дом под Новосибрском

Под Новосибирском от удара молнии сгорел двухэтажный дом

В поселке Пашино в Калининском районе Новосибирской области из-за удара молнии выгорел двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщает МЧС региона.

Сообщение о возгорании в частном доме по улице Белореченская поступило в экстренные службы в ночь на 26 августа. До прибытия пожарных из горящего дома успели эвакуироваться четверо детей и семеро взрослых.

«Пожарных вызвали соседи из дома напротив, а мы побежали спасать жильцов: разбудили тех, кто спал. У обеих семей со второго этажа сгорели все вещи: только детей успели вытащить. Выбегали босиком», — рассказала НГС местная жительница Маргарита Арутюнян.

Предварительная причина возгорания — удар молнии, с огнем боролись несколько пожарных расчетов, деревянная постройка выгорела почти полностью. Сумма ущерба устанавливается, пострадавших нет.

Ранее молния спровоцировала пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии.

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