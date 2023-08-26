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Пенсионерка газетой отбилась от медведя, пробравшегося в дом на Чукотке

На Чукотке пенсионерка газетой избила медведя, пробравшегося в дом

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Depositphotos

Жительница Билибино прогнала бурого медведя, который забрался к ней в дом ночью. Об этом сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Инцидент произошел в городе Билибино в ночь на 24 августа, хищник вломился в дом 71-летней пенсионерки ночью. Пожилую женщину разбудили шум и грохот. Увидев на пороге медведя, она не растерялась: скрутила в трубочку газету и избила ею животное.

Напуганный незваный гость сбежал, после чего пенсионерка обратилась в полицию. Охотоведы обнаружили во дворе следы медведя, но отловить его не удалось. Власти выдали разрешение на отстрел зверя, его поиски продолжаются.

Ранее в США медведь забрался в дом, объелся и уснул на кровати.

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