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Годовалый ребенок получил тяжелые травмы, засунув пальцы в мясорубку

В Башкирии врачи спасли годовалого ребенка, повредившего пальцы мясорубкой

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Годовалый мальчик госпитализирован в детскую больницу с травмами руки, ребенок засунул пальцы в электромясорубку. Об этом сообщает пресс-служба городской клинической больницы Уфы.

Ребенок находился в квартире вместе с родителями и по недосмотру взрослых засунул пальцы в работающую мясорубку, бригадой скорой помощи он был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Под внутривенным наркозом руку удалось извлечь из мясорубки.

«Для дальнейшего лечения, ребенка направили в городскую детскую клиническую больницу №17. Травматологи – ортопеды провели ревизию раны, наложили гипсовую лангету», — сообщили медики.

Травмированный ребенок находится под наблюдением врачей, после заживления раны мальчику потребуется реконструктивная пластика руки.

Ранее ребенку отрезало кусок пальца на детской площадке в Челябинске.

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