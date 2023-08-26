Годовалый ребенок получил тяжелые травмы, засунув пальцы в мясорубку

Годовалый мальчик госпитализирован в детскую больницу с травмами руки, ребенок засунул пальцы в электромясорубку. Об этом сообщает пресс-служба городской клинической больницы Уфы.

Ребенок находился в квартире вместе с родителями и по недосмотру взрослых засунул пальцы в работающую мясорубку, бригадой скорой помощи он был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Под внутривенным наркозом руку удалось извлечь из мясорубки.

«Для дальнейшего лечения, ребенка направили в городскую детскую клиническую больницу №17. Травматологи – ортопеды провели ревизию раны, наложили гипсовую лангету», — сообщили медики.

Травмированный ребенок находится под наблюдением врачей, после заживления раны мальчику потребуется реконструктивная пластика руки.

Ранее ребенку отрезало кусок пальца на детской площадке в Челябинске.