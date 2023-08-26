Британский правозащитник Лео Мухаммед заявил, что Россия с давних времен успешно противостояла тем, кто стремился ее уничтожить, передает РИА Новости.

«Русские вели войны с девятого века. И, по сути, они никогда не проигрывали. <...> На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить», — сказал Мухаммед, добавив, что сегодня происходит та же ситуация.

В июле прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия не сделала никому ничего плохого, в мире ополчаются на нее из чувства ненависти, зависти и негодования.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.