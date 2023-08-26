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Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Собянин заявил об уничтожении силами ПВО беспилотника на подлете к Москве

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РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 26 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник», — написал мэр столицы.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

23 августа Собянин заявил, что городские экстренные службы осматривают территорию рядом с бизнес-центром «Москва-Сити» на предмет последствий удара от беспилотника. По его данным, в результате атаки выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажных домах.

До этого мэр Москвы заявил, что в ночь на среду в Можайском районе Московской области был сбит беспилотник. По его словам, второй беспилотник попал в строящееся здание бизнес-центра «Москва-Сити».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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