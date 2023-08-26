Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило в Telegram-канале, что в регионе в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель.

По данным СЦКК, инцидент произошел в населенном пункте Красная Поляна Волновахского района, по улице Краснооктябрьской, 65. В результате был ранен мужчина 1989 года рождения.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — говорится в сообщении.

Также в представительстве сообщили, что за минувшие сутки ВСУ 63 раза обстреляли территории ДНР, выпустив 233 боеприпаса.

25 августа Минобороны России сообщило, что российские военные отразили атаку ВС Украины в районе населенного пункта на Южнодонецком направлении.

До этого МО РФ сообщило, что при проведении операции в районе населенного пункта Урожайное в Донецкой народной республике подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение украинским военным.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.