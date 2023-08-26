Украинский демограф назвал число уехавших за рубеж мужчин

Заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун рассказал, что всего страну покинули около пяти миллионов человек, не считая тех, кто выехал в Россию, передает издание «Страна.ua».

Демограф добавил, что из этого количества треть составляют лица мужского пола.

«Около двух третей — это женщины, и треть — мужчины. Это около 35%», — уточнил Гладун.

Он добавил, что 17% уехавших являются мальчиками и юношами до 18 лет, примерно столько же совершеннолетних мужчин покинуло Украину, еще около пяти процентов составляют мужчины пенсионного возраста.

До этого британская газета The Guardian писала, что мобилизация на Украине проходит со сложностями, так как многие желающие вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) либо уже воюют, либо ранены.

До этого The Guardian писала, что десятки тысяч украинцев нелегально покинули страну из-за мобилизации.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.