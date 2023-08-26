У 16 отравившихся в кафе москвичей подтвердили сальмонеллез

Результаты исследований показали, что после отравления в московском кафе у 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез, сообщает столичный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, 25 августа было зарегистрировано 35 заболевших средней степени тяжести, из них в инфекционные стационары госпитализировали 28 человек.

«У 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования продолжаются.

До этого сообщалось, что в период с 20 по 24 августа с признаками пищевого отравления после посещения кафе на улице Софьи Ковалевской в медицинские учреждения обратились 32 человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу общепита «Пицца.Суши.Вок» в Москве.