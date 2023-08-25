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Воздушная тревога в пятый раз за день охватила всю Украину

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в пятый раз за день

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Gleb Garanich/Reuters

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в пятый раз за день, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Тревога прозвучала в 22:21 мск.

За 40 минут очередная тревога также охватила всю территорию страны. Она продолжалась около 15 минут, но затем была отменена в большинстве регионов.

24 августа на всей территории Украины также объявили воздушную тревогу, сообщает официальный ресурс по оповещению.

Предупреждение об угрозе с воздуха появилось с 15:25 по местному времени (совпадает с мск).

23 августа в Харьковской и Днепропетровской областях также прозвучала воздушная тревога.

Отмечается, что в 18:52 по московскому времени сирены прозвучали в Харьковской области, а через 12 минут — в Днепропетровской области.

До этого сообщалось, что в трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Отмечается, что сигнал прозвучал в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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