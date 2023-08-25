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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины в четвертый раз за день

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Gilles Bader/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сигналы тревоги начали распространяться в 21:39 мск.

Воздушная тревога объявляется на всей территории Украины в четвертый раз за день.

До этого в Одессе произошла серия взрывов. Украинский телеканал ТСН сообщал, что власти традиционно объясняют это работой средств противовоздушной обороны. В нескольких регионах страны была объявлена воздушная тревога.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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