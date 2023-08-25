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Старовойт сообщил об обстреле сел в Курской области

Старовойт: под обстрел попали села Старая Николаевка и Волфино Курской области

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в своем Telegram-канале, что под обстрел попали села Старая Николаевка и Волфино Курской области.

Зафиксировано прямое попадание в жилой дом, также нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.

Ранее Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что приграничное село Елизаветовка и поселок Теткино сегодня вечером подверглись обстрелу со стороны Украины.

Как рассказал губернатор, в Елизаветовке в результате обстрелов в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Кроме того, была пробита газовая труба в селе. Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы, отметил он.

В Теткино, по словам Старовойта, зафиксировано «три прилета мин». Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он и добавил, что владельцам пострадавших домов будет оказана помощь с ремонтом.

Утром 24 августа Старовойт сообщал, что российские пограничники при помощи антидронового ружья посадили разведывательный беспилотник ВСУ в Рыльском районе Курской области.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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