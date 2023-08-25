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В Екатеринбурге мужчина устроил драку на празднике в честь открытия магазина

В Екатеринбурге мужчина устроил драку на празднике в честь открытия алкомаркета

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В Екатеринбурге на видео попала драка, которую на празднике открытия магазина пива устроил местный житель. Запись потасовки опубликовало издание E1.ru.

На кадрах гость праздника выходит из толпы зрителей к двум аниматорам в костюмах пивных бочек и делает сальто назад. Затем мужчина собирается вернуться в толпу, но один из аниматоров случайно задевает его за плечо. Человек в костюме пива, делая шуточные жесты, как бы приглашает гостя побороться. Но мужчина, не понимая юмора, набрасывается сначала на одного аниматора и избивает его ногами, а затем переключается на другого — бьет его кулаками в живот и пинает ногами.

При этом праздник никто не останавливает. Зрители продолжают снимать все на телефон, играет музыка, за кадром слышен голос ведущих.

Один из очевидцев рассказал, что видел, как аниматор, которого били, на вид молодой человек лет 17-20, плакал после праздника.

В полиции в беседе со СМИ сообщили, что никто не обращался к ним по поводу драки.

Ранее в Екатеринбурге из-за жестокой драки пассажиров остановилось движение трамваев.

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