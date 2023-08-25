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Эксперт заявил о росте числа енотов на московских улицах

Эксперт мэрии Москвы: столица по числу енотов на улицах уже догоняет Нью-Йорк

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Начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров заявил, что енотов часто приходится спасать со столичных улиц, так как по их числу столица уже догоняет Нью-Йорк. Об этом он сообщил на Московском урбанистическом форуме, передает РИА Новости.

«Енот-полоскун становится у нас обычным животным на улицах Москвы. Мы уже догоняем Нью-Йорк по енотам», — сказал он.

Ранее руководитель МБУ ПАСС «Служба спасения» в Новороссийске Алексей Одеров в своем Telegram-канале сообщил, что енот в городе проник на территорию детского сада, где застрял в одном из мусорных баков.

На помощь животному на место инцидента выехали спасатели.

Руководитель службы спасения Новороссийска призвал людей беречь енотов.

3 июля сообщалось, что на винном заводе «Фанагория» в Краснодарском крае енот отобрал у туристов всю еду, приготовленную для пикника, и съел ее.

До этого сообщалось, что воронежская компания ищет «спортивного и трезвого» енота для съемок рекламы моющих средств. Уточнялось, что енот должен стирать и полоскать по задаче режиссера раз в сутки.

Ранее биологи защекотали крыс до писка, чтобы найти секрет их игривости.

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