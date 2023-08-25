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В Москве поймали насильника несовершеннолетней по делу 2011 года

В Москве поймали мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю в 2011 году

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Depositphotos

Благодаря современной судебной экспертизе в Москве удалось поймать мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю в 2011 году. Об этом сообщает московское управление СУ СК.

По информации следствия, осенью 2011 года двое мужчин изнасиловали двух несовершеннолетних девушек в лесопарковой зоне вблизи улицы Лескова. После этого преступники скрылись.

Следователи и криминалисты, которые расследуют преступления прошлых лет, назначили современные сложные судебные экспертизы вещдоков по этому делу и установили личность одного из насильников.

Мужчине 1986 года рождения предъявили обвинения. Следствие планирует просить суд об избрании меры пресечения. Второго насильника продолжают искать.

Ранее в Пермском крае изнасиловавшего девятилетнюю девочку мужчину осудили на 17 лет.

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