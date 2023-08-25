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В Свердловской области девушка впала в кому после того, как на нее упало дерево

На базе отдыха под Екатеринбургом на девушку упало дерево, пострадавшая в коме

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На базе отдыха «Лесная сказка» под Екатеринбургом на 30-летнюю женщину упала старая береза, пострадавшую доставили в больницу в состоянии комы. Об этом сообщает издание E1.ru.

Дерево рухнуло, когда рядом с ним находилось сразу несколько отдыхающих. Как рассказал муж пострадавшей, под деревом оказалась не только его супруга, но и другой родственник их семьи. Однако мужчину задели только ветки, основной удар пришелся на жену собеседника издания.

«Она сейчас в реанимации, у нее множественные переломы. На базе отдыха нам сказали, что по-человечески окажут помощь, но какую именно — мы не знаем до сих пор, ничего не говорят. Мы шли не в глубине леса, а в метре от беседки, которую видно на записи», — подчеркнул супруг пострадавшей.

Представитель базы отдыха отрицает вину сотрудников базы, отмечая, что произошедшее — несчастный случай.

«Мы со своей стороны незамедлительно вызвали скорую помощь. <...> Мы желаем, конечно, Екатерине выздоровления, но вины в случившемся с нашей стороны нет. Мы готовы поучаствовать и оказать помощь семье», — отметила представитель базы отдыха в разговоре с журналистами.

Ранее на детской площадке в Самаре на ребенка рухнуло дерево.

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