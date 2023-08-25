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В США произошел сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Луизиане горит нефтеперерабатывающий завод, объявлена эвакуация

Сильнейший пожар бушует на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Marathon Petroleum в американском городе Гэрривилл в штате Луизиана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компании.

Согласно информации телеканала, городские власти объявили эвакуацию населения, проживающего в радиусе 3 км от места возгорания, а сам пожар уже видно из космоса.

По данным компании, возгорание локализовано, пострадавших нет. Пожарные службы борются с огнем и осуществляют замеры концентрации токсичных веществ воздуха.

«Будет проведено расследование, чтобы установить причину возгорания», — заключается в материале.

В июле в штате Луизиана, в городе Плакмайн на химическом заводе компании Dow начался пожар.

Месяцем ранее дым от сотни лесных пожаров, бушующих в канадской провинции, донесся до Нью-Йорка. В городе было зафиксировано худшее качество воздуха из всех крупных мегаполисов в США.

Ранее Байден признал природные пожары на Гавайях крупной катастрофой.

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