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Полиция Миасса ищет детей, осквернивших Вечный огонь

Полиция Миасса ищет детей, которые прыгали через Вечный огонь и кидались венками

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ЧП Миасс-Чебаркуль/VK

В Миассе группа школьников осквернила Вечный огонь. Местные жители успели сфотографировать хулиганов, снимок разместил паблик «ЧП Миасс-Чебаркуль» во «ВКонтакте».

Автор поста обратился к родителям детей, которые прыгали через Вечный огонь, кидались венками, бросали в огонь гвоздики, и попросил провести с ними беседу. Также он уточнил, что инцидент зарегистрирован в полиции. Правоохранители разыскивают хулиганов.

О случившемся высказался глава Миасского городского округа Егор Ковальчук.

«В социальных сетях появилась информация о детях, неуважительно относящихся к символу патриотизма, памяти и благодарности — Вечному огню. <...> Такое поведение недопустимо», — написал глава округа в своем Telegram-канале.

Ковальчук выразил уверенность, что полиция даст правовую оценку происходящему.

Ранее в Волгограде задержали женщину, которая сожгла свои вещи и цветы на Вечном огне.

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