ЦИК заявил о завершении этапа регистрации на выборы

Этап регистрации на выборы завершен, в них будут участвовать более 80 тысяч кандидатов. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.

«Часть из них баллотируется на должности депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донецкой народной республике все пять парламентских партий выдвинули кандидатов. Так, около 600 кандидатов баллотируются в Народный Совет ДНР и примерно 2,5 тысячи – в советы 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов.

В свою очередь, в выборах депутатов Народного совета ЛНР первого созыва участвуют 336 кандидатов от пяти политических партий. В выборах депутатов местных советов в 28 муниципальных образованиях ЛНР – 3241 кандидата

«Жеребьевки мест для размещения политических партий в избирательных бюллетеней в избирательных комиссиях Запорожской области прошли 19 и 20 августа. В основном в выборах участвуют представители четырех партий: КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Исключение составляет город Энергодар, там в бюллетень будут включена еще и партия «Новые люди», — уточнили в ЦИК.

Также сообщается, что на 36 мандатов депутатов Херсонской областной Думы претендовать будет 191 кандидат: 48 от «Единой России», 49 от КПРФ, 46 от ЛДПР, и 48 от СРЗП.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что свыше 440 тысяч жителей российских регионов, в которых пройдут выборы, подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).