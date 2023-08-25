Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦИК заявил о завершении этапа регистрации на выборы

В выборах примут участие более 80 тысяч кандидатов

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Этап регистрации на выборы завершен, в них будут участвовать более 80 тысяч кандидатов. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.

«Часть из них баллотируется на должности депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донецкой народной республике все пять парламентских партий выдвинули кандидатов. Так, около 600 кандидатов баллотируются в Народный Совет ДНР и примерно 2,5 тысячи – в советы 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов.

В свою очередь, в выборах депутатов Народного совета ЛНР первого созыва участвуют 336 кандидатов от пяти политических партий. В выборах депутатов местных советов в 28 муниципальных образованиях ЛНР – 3241 кандидата

«Жеребьевки мест для размещения политических партий в избирательных бюллетеней в избирательных комиссиях Запорожской области прошли 19 и 20 августа. В основном в выборах участвуют представители четырех партий: КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Исключение составляет город Энергодар, там в бюллетень будут включена еще и партия «Новые люди», — уточнили в ЦИК.

Также сообщается, что на 36 мандатов депутатов Херсонской областной Думы претендовать будет 191 кандидат: 48 от «Единой России», 49 от КПРФ, 46 от ЛДПР, и 48 от СРЗП.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что свыше 440 тысяч жителей российских регионов, в которых пройдут выборы, подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях