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Из-за тайфуна более полумиллиона человек в Японии получили предписания об эвакуации

Власти Японии из-за тайфуна разослали свыше 500 тыс. предписаний об эвакуации

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Yonhap/Reuters

Свыше 500 тысяч японцев из-за продвижения тайфуна «Лан» получили предписания об эвакуации, сообщает РИА Новости.

В настоящее время предписания для эвакуации вынесены в отношении 559 759 человек, проживающих в префектурах Айти, Миэ, Нара, Киото, Вакаяма, Токусима. Действует четвертый из пяти уровней опасности, при котором населению рекомендуется, пока есть такая возможность, предпринять меры по эвакуации.

В третьем по численности городе страны Осаке зафиксированы порывы шквалистого ветра и сильный дождь. Скорость ветра в районе международного аэропорта Кансай достигла почти 32 метров в секунду. Отменено более 500 авиарейсов, прекращено движение скоростных поездов «Синкансэн», в городе не работают магазины и супермаркеты. Ожидается, что основной удар тайфуна по Осаке придется на полдень 15 августа.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу ведомства в Приморье для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун».

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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