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МЧС доставит пострадавших из Махачкалы в Москву

МЧС: спецборт доставит пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения

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РИА «Новости»

В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что спецборт доставит пострадавших при взрыве на АЗС из Махачкалы в московские лечебные учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что самолет Ил-76 с медицинскими модулями был приведен в готовность по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Там отметили, что модули предназначены для перевозки пострадавших в результате ЧП, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

«Также на борту самолета медработники отряда Центроспас МЧС России и психологи Центра экстренной психологической помощи», — рассказали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану заявили, что возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале было локализовано.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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