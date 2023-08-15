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Россиянам назвали «тихие» симптомы рака

Врач Иванов: беспричинная потеря веса может говорить о прогрессивной стадии рака

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Все симптомы рака можно разделить на две части: те, что можно увидеть или потрогать, и те, что скрываются в глубине организма. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург, врач онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов.

«Видимые симптомы наиболее явные. В основном, к ним относятся различные кожные проявления: кожные пятна, родинки, которые могут как увеличиваться в размере, так и менять свою форму и цвет. С помощью пальпации определяются подкожные изменения, которые можно не заметить одним взглядом. Например, проблемы с молочной железой. Чаще всего они возникают у женщин, но иногда это касается и мужчин. Среди симптомов отмечаются более плотные образования, отличающиеся от ткани железы, выделения, или изменения в цвете», — объяснил он.

По словам врача, внутренние симптомы сложно заметить, потому они еще называются скрытыми.

«В первую очередь стоит обратить внимание на работу желудочно-кишечного тракта. Если у вас снизился аппетит, появились тошнота, рвота, отвращение к еде, расстройство стула, вздутие живота, необходимо учесть, что это могут быть «тихие» проявления онкозаболевания, которые требуют вашего внимания. А незапланированное снижение веса, как правило, говорит о более прогрессивной стадии заболевания», — пояснил онколог.

Мужчинам при появлении трудностей с мочеиспусканием и расстройств, которые заставляют по несколько раз за ночь воспользоваться туалетом, необходимо обратиться к урологу. Особое внимание этим симптомам стоит уделить, если мужчина старше 45 лет.

«Длительный и возникший без видимой причины кашель, а также появление слизи или крови в мокроте - еще одни возможные симптомы рака. К скрытым симптомам относятся также апатия и слабость. Конечно, эти ощущения могут возникнуть и при других заболеваниях, однако, если они долгое время сопровождают вас, то стоит перестраховаться и обратиться к врачу, ведь это возможные признаки онкологического заболевания», — добавил эксперт.

Отдельное внимание стоит уделить заболеваниям, которые никак не проявляют себя вплоть до поздних стадий. К ним относятся рак тела и хвоста поджелудочной железы. Они проявляются только с возникновением боли у пациента, а это говорит, как правило, об уже неоперабельной опухоли.

Если женщина не обследуется регулярно у гинеколога, то возможно пропустить еще одну страшную болезнь – рак яичников, который также сопровождается болью и наличием свободной жидкости в брюшной полости только на поздней стадии.

«Тихие» симптомы могут сообщить вам о болезни, а могут вообще не проявляться. Не упускайте возможность пройти диспансеризацию, которая действительно помогает выявлять различные заболевания», — рекомендовал он.

Ранее онкологи адаптировали прорывную иммунотерапию для борьбы с самым опасным раком у женщин.

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