В МЧС рассказали, сколько человек тушат пожар в Махачкале

В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что более 70 человек задействованы в тушении пожара на месте взрыва автозаправки в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в ликвидации пожара задействовано более 70 специалистов, а также 20 единиц техники.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на АЗС в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Ранее стало известно, что прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку.

В ведомстве отметили, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».