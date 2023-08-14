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92-летний медиамагнат Руперт Мердок начал отношения с бывшей тещей Романа Абрамовича

Daily Mail: между медиамагнатом Мердоком и экс-тещей Абрамовича начался роман

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92-летний медиамагнат Руперт Мердок спустя несколько месяцев после отмены помолвки с прежней возлюбленной стал встречаться с матерью экс-супруги Романа Абрамовича Еленой Жуковой сообщает британская газета Daily Mail.

Свадьба Мердока с 66-летней вдовой кантри-музыканта Честера Смита Энн-Лесли должна была состояться в конце лета 2023 года, однако из-за религиозных взглядов своей невесты медиамагнат принял решение о расставании. Поэтому пятый по счету брак Мердока не состоялся.

По данным газеты, медиамагнат через свою третью жену познакомился с красивой ученой-микробиологом, вышедшей на пенсию, Еленой Жуковой, с которой у него сразу же начался роман.

Жукова в 1991 году переехала в США. Она дважды была замужем. Ее дочь Дарья являлась женой предпринимателя Романа Абрамовича.

Мердока и Елену Жукову заметили совместно проводящими время на яхте в Средиземном море. Сейчас они отдыхают на греческом острове Корфу.

До этого сообщалось, что Руперт Мердок развелся со своей четвертой женой, актрисой Джерри Холл, уведомив ее в письме по электронной почте.

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