Число пострадавших при взрыве в Махачкале увеличилось

В пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана заявили, что число пострадавших от взрыва на автозаправке в Махачкале достигло 20. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент известно, что в результате взрыва на автозаправке на севере Махачкалы пять человек погибли, один из них ребенок, еще 20 граждан пострадали в результате инцидента.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на АЗС в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Ранее стало известно, что прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку.

В ведомстве отметили, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».