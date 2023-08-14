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В Дагестане подозреваемые в разбое открыли стрельбу по полицейским

В Махачкале при задержании подозреваемые в разбое открыли огонь по полицейским

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Depositphotos

В Махачкале правоохранители поймали двух подозреваемых в разбое, которые стреляли в полицейских во время задержания. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Инциденту предшествовало обращение местного жителя. Он рассказал, что неизвестные присвоили его машину и потребовали 300 тысяч рублей за возврат транспортного средства.

Чтобы задержать предполагаемых злоумышленников, в МВД организовали передачу муляжа нужной суммы. На встрече подозреваемые поняли, что пострадавшему помогает полиция, поэтому открыли огонь по правоохранителям.

Несмотря на сопротивление, мужчин задержали. Во время стрельбы работники МВД не пострадали.

Ранее в Лос-Анджелесе толпа людей ограбила магазин на $100 тысяч.

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