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Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до пяти

При взрыве на АЗС в Махачкале пять человек погибли и десять пострадали

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до пяти человек, еще 10 пострадали, передает ТАСС, ссылаясь на Центр медицины катастроф.

Ранее издание Life со ссылкой на Shot сообщило, что вечером 14 августа в Махачкале произошел взрыв в районе торгового центра «Глобус».

По предварительной информации, после взрыва газового баллона загорелся автосервис. Затем огонь перекинулся на АЗС.

До этого сообщалось, что в Махачкале ввели режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме.

Взрыв газа в одном из многоквартирных домов Махачкалы произошел 9 августа. Из здания эвакуировали 150 человек.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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