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Взрыв на нефтяном месторождении в Югре унес жизни двух человек

Администрация ХМАО: два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении

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Данил Айкин/РИА Новости

Два человека погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная больница», — уточнили в правительстве.

В сообщении отметили, что происходит горение на площади 100 кв. метров, предположительно в очаге пожара могут находиться баллоны с азотом.

В департаменте здравоохранения Югры отметили, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

14 августа стало известно, что в ХМАО прогремели взрывы на Талинском месторождении.

По предварительной информации, в оперативные службы обратился очевидец. Он сообщил о двух хлопках на территории месторождения. После взрывов на месте начался пожар и мужчина заметил пострадавших, которые убегали с места происшествия, объятые пламенем.

Ранее взрыв прогремел в домах на территории нефтяного месторождения Эль-Джабса, которое оборудовано под военную базу в Сирии.

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