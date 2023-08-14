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В Вологодской области мужчину осудили за нападение на экс-супругу с электрошокером

В Вологодской области мужчина напал на экс-супругу с электрошокером и избил

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Вологодской области суд приговорил к лишению свободы мужчину, который атаковал экс-супругу с использованием электрошокера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в городе Великий Устюг. Мужчина подкараулил женщину в подъезде, после чего схватил за волосы и приставил электрошокер к горлу. В процессе он избил бывшую жену. В результате россиянка обратилась в полицию.

По версии самого осужденного, экс-партнерша не отдавала ему документы, поэтому он решил поговорить с ней возле квартиры бывшей тещи. При этом бывшую супругу он якобы не избивал.

Суд признал мужчину виновным. Россиянина приговорили к шести месяцам исправительных работ. Более того, пять процентов с его заработка будут удерживаться в доход государства ежемесячно.

Ранее бывшая жена известного игрока в покер напала на человека и укусила сержанта полиции.

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