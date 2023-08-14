В Минводах мужчину приговорили к 8 годам за покушение на работницу Пенсионного фонда

В Минеральных водах суд вынес приговор пожилому мужчине, который поджег сотрудницу Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Инцидент произошел в 2022 году. Во время визита в кабинет руководителя клиентской службы ПФР ему отказали в социальной пенсии. Это не понравилось пожилому мужчине, поэтому он облил сотрудницу воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. После этого злоумышленник покинул место происшествия. Работница смогла спастись, но получила ожоги тела. Ей помогла скорая помощь.

Мужчину приговорили к лишению свободы на восемь лет. Срок 66-летний россиянин будет отбывать в колонии особого режима.

Ранее россиянину дали 9 лет колонии за поджог жены.