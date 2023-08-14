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Глава РАЭК объяснил необходимость импортозамещения зарубежных сервисов

Сергей Гребенников: отечественные площадки привлекают авторов возможностью монетизации

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Depositphotos

В последнее время возникает все большая необходимость развивать альтернативные отечественные площадки. Об этом заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

Он напомнил, что YouTube в свое время стал уникальным видеохостингом, и другим видеосервисам было сложно с ним сложно конкурировать.

«Если раньше острой потребности в импортозамещении видеохостинга не было, то в последнее время все больше российских видеоблогеров стали сталкиваться с предвзятой политикой модерации, удалением контента или даже целых каналов. Поэтому появилась необходимость если не заменить полностью, то хотя бы более активно развивать альтернативные отечественные площадки», — заявил Гребенников.

Он обратил внимание, что отечественные площадки привлекают авторов возможностью монетизации, которая сейчас ограничена у YouTube для российских видеоблогеров, и более предсказуемыми и понятными правилами модерации.

«У «VK Видео» большой потенциал, так как сервис базируется на основе одной из самых популярных соцсетей. Теперь главное, чтобы там появлялось много эксклюзивного контента. И здорово, что это уже не просто раздел социальной сети, а отдельное приложение: это удобно и может привлечь новых пользователей, которые не так активно пользуются «ВКонтакте», — заключил он.

Напомним, компания VK представила бета-версию мобильного приложения «VK Видео» для iOS. Ранее оно появилось на платформах Google Play и RuStore для пользователей Android. По словам разработчиков, в период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учетом пожеланий и отзывов зрителей платформы. Также будут приниматься рекомендации со стороны авторов. Полноформатный запуск запланирован на осень.

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