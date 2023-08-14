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В квартире на севере Москвы взорвался холодильник

МЧС: холодильник взорвался во время ремонта в квартире ЖК «Лайнер»

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В квартире на севере Москвы во время ремонта холодильника взорвался фреон. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу столичного главка МЧС.

К оперативному дежурному сообщение о происшествии на Ходынском бульваре в доме 20 «а» поступило в 17:33.

«Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что <…> в результате проведения ремонтных работ холодильника произошел хлопок фреона», — уточнили в ведомстве.

В МЧС обратили внимание, что на уровне 15-го этажа взрыв повредил остекление, но возгорания не было. В пресс-службе отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

14 августа Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Москве произошел взрыв в одной из квартир на 16-м этаже жилого комплекса «Лайнер». На месте ЧП работали экстренные службы. По предварительным данным, причиной происшествия стал холодильник или кондиционер, в котором взорвался фреон.

Ранее причиной хлопка газа в доме на востоке Москвы стало неосторожное обращение жильца с оборудованием.

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