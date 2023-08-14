Авиаэксперт оценил риски для пассажиров залетевшего на Украину турецкого самолета

Авиационные власти Украины, скорее всего, дали разрешение на пролет гражданского самолета через воздушное пространство страны, поэтому пассажирам лайнера ничего не угрожало. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил авиационный эксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. 25 июля чартерный самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, следовавший рейсом Осло-Анталия, из-за плохих погодных условий отклонился от маршрута и оказался в закрытом воздушном пространстве Украины.

«С точки зрения авиационного права, если командир воздушного судна принимал решение в целях безопасности пересечь воздушное пространство какой-то страны, то, в принципе, он ничего не нарушил. Единственное, что он должен был запросить на это разрешение авиационных властей Украины. Связаться с диспетчером, сказать, что он вынужден по какой-то причине – погодные условия, техническая неисправность, — отклониться от маршрута и залететь в воздушное пространство Украины. Само собой, украинская сторона не могла об этом не знать и, скорее всего, была уведомлена об этом. Именно по этой причине не было заявлено, что это какой-то нелегальный залет», — сказал Гусаров.

Если бы разрешение не было получено, то на перехват турецкого гражданского самолета должен был вылететь истребитель.

«Представьте, идут боевые действия, и тут какой-то самолет залетает на территорию Украины. Что должна сделать Украина? Поднять истребитель на перехват, если он неопознанный. А если опознанный, то с ним есть связь, значит поговорили, спросили, получили разрешение. Истребители не взлетали, все нормально значит было», — пояснил эксперт.

Именно поэтому реальной угрозы для пассажиров лайнера в небе над Украиной не было, считает Гусаров.

«Мы же понимаем, что риски есть даже в Москве, — периодически у нас аэропорты закрываются. Хотя, казалось бы, линия фронта далеко. А если взять западную Украину, так она от линии боевых действий еще дальше, чем Москва. Так что риски существуют для достаточно удаленных рейсов. Слава Богу, все благополучно. По сути, через большую часть Украины летать можно, но гражданская авиация перестраховывается. Даже те ракеты российские, которые взлетают на запад, они не приспособлены для поражения самолетов. Это ракеты для поражения наземных целей. И только какая-то невероятная случайность, если вдруг самолет столкнется с такой ракетой. Но эта вероятность одна на миллиарды. С такой же вероятностью самолет может столкнуться с птицей в воздухе», — констатировал Гусаров.

14 августа норвежская общественная вещательная компания NRK сообщила, что лайнер, перевозивший туристов из Норвегии в Турцию, пересек воздушное пространство Украины в конце июля, нарушив запрет на полеты. На борту могло быть до 180 пассажиров.

Компания BBN Airlines признала, что инцидент имел место, и заявила, что причиной изменения курса стал надвигающийся шторм, из-за которого экипаж изменил маршрут. Там также отметили, что самолет с экипажем был зафрахтован турецкой авиакомпанией Freebird.

После начала боевых действий на Украине, воздушное пространство этой страны было закрыто для полетов бортов гражданской авиации.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.