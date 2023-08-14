В Кузбассе стартовали межрегиональные соревнования для ветеранов СВО с инвалидностью

В Кузбассе стартовали первые межрегиональные соревнования среди команд ветеранов СВО Сибирского федерального округа «Кубок Защитников Отечества», сообщается в Telegram-канале фонда.

Отмечается, что соревнования проходят с 14 по 17 августа в городе Белово на площадке спорткомплекса «Металлург». Как уточнила председатель «Защитников Отечества» Анна Цивилева, соревнования проводятся фондом совместно с Паралимпийским комитетом России и правительством региона при поддержке Министерства спорта РФ.

«Практика нашей работы показывает, что адаптивный и массовый спорт являются действенным средством реабилитации для ветеранов СВО, и становятся для них хорошей поддержкой и мотивацией к активной жизни», — написала она.

Цивилева отметила, что в соревнованиях принимают участие 10 команд ветеранов из Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, республик Тыва, Хакасия, Алтай, Омской, Новосибирской, Иркутской и Томской областей. По ее словам, они будут состязаться в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге и настольном теннисе. Также будут организованы мастер-классы по этим видам спорта.

«На соревнованиях представят успешные примеры вовлечения ветеранов в спорт, а также продемонстрируют возможности в этой сфере для защитников Отечества, чтобы каждый из них понимал, что после возвращения домой для него открыты многие пути, в том числе в спорте», — сказала Цивилева.

Также глава фонда подчеркнула, что в дальнейшем планируется проводить такие мероприятия и в других федеральных округах России, а практика участия ветеранов в спортивных событиях разного уровня станет регулярной.