Новые кабинеты открылись в дневном стационаре МОНИКИ в Подмосковье

В дневном стационаре МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского в Московской области появились новые профили оказания медицинской помощи, здесь открылись кабинеты стоматологии, гематологи и функциональной диагностики. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

«Сейчас мы продолжаем расширять количество медицинских профилей», — отметила заведующая дневным стационаром МОНИКИ Татьяна Кабанова.

Помимо новых кабинетов, для пациентов доступны кабинеты ревматологии, пульмонологии, терапии, дерматологии и не только. Кроме того, планируется открытие кабинетов эндоскопии, ЛОР-врача, уролога, хирурга, онколога, челюстно-лицевой хирургии, а также операционные, где будут проводиться малоинвазивные процедуры. Всего с начала открытия дневного стационара в этом году лечение в нем прошли более трех тысяч пациентов.

В начале июля сообщалось, что лечение в дневном многопрофильном стационаре МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прошла тысяча пациентов. Юбилейным пациентом стала Гюльнара Н., у которой диагностировали ангионевротический отек.

Ранее брянский стоматолог прочитал рэп хирургу перед операцией и попал на видео.