Турчак: обращения бойцов в рабочую группу по СВО учли в инициативах законодателей

За полгода существования рабочей группы по вопросам специальной военной операции эксперты отработали 28 тыс. обращений бойцов и их семей, на основе этих обращений были подготовлены десятки инициатив, многие из них уже стали федеральными законами. О таких итогах президенту РФ Владимиру Путину доложил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает пресс-служба ЕР.

В направленном главе государства шестом докладе рабочей группы по вопросам СВО отмечается, что в числе решенных вопросов — возвращение домой ошибочно мобилизованных граждан, обеспечение солдат снаряжением, выплатами и также отправки в отпуск.

«На основе обращений в группу подготовили десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами. Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», — рассказал Андрей Турчак.

Он отметил, что в настоящий момент группа разрабатывает механизм обеспечения учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт.

Помимо этого, по словам главы группы, ведется работа по установлению «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно. Также группа предлагает увеличить пропускную способность военно-врачебных комиссий.

Кроме того, Турчак рассказал о работе по единому стандарту мер поддержки участников СВО и их семей. Данные меры будут включать в себя бесплатное социальное обслуживание для родителей и супругов бойцов. Более того, планируется сохранять статус многодетным семьям даже при гибели одного из детей в СВО.

Еще одна инициатива — исключение из состава доходов выплат контрактникам и добровольцам, выполняющих задачи на СВО, так как это учитывается при назначении пособий детям. Также будут введены единовременные поощрения за награды.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Владимир Путина в декабре прошлого года. Ее возглавил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военкоры.