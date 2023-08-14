Энергетики подключили более 50 частных домовладений в микрорайоне Химок к подстанции

Специалисты «Мособлэнерго» подключило более 50 частных домовладений микрорайона Сходня в Химках к подстанции ТП-385, обслуживаемой компанией. Ранее потребители, проживающие на улицах Овражной, Курганной, Мельничной, Усковской, Полевой, а также на Мельничном и Усковском переулках, были запитаны от абонентской электроустановки, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

«Работы проводились в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией. Энергетики выполнили прокладку воздушной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 200 м для перевода абонентов с одной подстанции на другую. В ТП-385, к которой подключены теперь потребители, установлено два трансформатора по 630 кВА каждый. Выполнение мероприятий позволило значительно повысить надежность электроснабжения частного сектора Сходни», - говорится в сообщении.

Всего в 2023 году по инвестиционной программе в Подмосковье в целях улучшения качества обслуживания потребителей будет построено 358 км воздушных и кабельных линий электропередачи и введено 156 МВА трансформаторной мощности.