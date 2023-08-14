Протестантского пастора Юрия Сипко объявили в розыск из-за дела о дискредитации ВС РФ

Юрий Сипко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство внутренних дел России объявило в розыск протестантского пастора Юрия Сипко в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении ведомства.

В начале прошлой недели Следственный комитет России сообщил, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении протестантского пастора Юрия Сипко, его заподозрили в публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Юрий Сипко — советский и российский религиозный деятель, протестантский пастор, с 20 марта 2002 года до 25 марта 2010 года являлся председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов.

В июле сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской о фейках о российской армии.

Как информировали в СК, Соколовская распространяла в соцсетях «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.