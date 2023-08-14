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На Украине поймали полицейского, помогавшего уклонистам выехать за границу

В украинских Черновцах за помощь в уклонении от службы задержали полицейского

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Государственное бюро расследований Украины

Сотрудника правоохранительных органов Украины, подозреваемого в нелегальной пересылке военнообязанных граждан через границу, задержали в Черновцах. Об этом говорится в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным следствия, мужчина вместе с сообщником доставлял уклонистов до пешего перехода на границе с Румынией. При этом за свои услуги страж порядка требовал «таксу» в размере от 3,5 до 5 тысяч евро, говорится в сообщении.

«Работники ГБР совместно с ДВБ Нацполиции и СБУ разоблачили в Черновцах очередную схему переправки военнообязанных через границу», — указано в заявлении.

Также в бюро отметили, что в ходе операции по поимке нарушителей силовики пресекли незаконный выезд из страны восьми мужчин.

В начале августа в рамках аналогичного уголовного дела под стражей оказался глава киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он оформлял для уклонистов пакет поддельных документов, свидетельствовавших о непригодности граждан к военной службе. За свои труды мужчина получал плату в размере 10 тысяч долларов.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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