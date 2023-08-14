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«Мамаша возникала, что двери ломали»: соседка рассказала о спасении девочки с карниза 9-го этажа

Соседка заявила, что мать снятой с карниза девочки злилась из-за сломанной двери

Мать трехлетней девочки, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома в Каспийске, была возмущена тем, что спасатели пытались выломать дверь, чтоб попасть в квартиру. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница дома Карина. Она уточнила, что ребенка спас сосед, который забежал в квартиру и снял девочку с окна.

«Я живу в этом подъезде на первом этаже. Увидела уборщица, крики, это все началось. Я их вообще не знаю. Они на отдых приехали на выходные и ушли. Мы тут в шоке. Сосед рассказал, что они ломали дверь. Двери пытались вскрыть, потом другого ребенка как-то уговорили открыть. И сосед с восьмого этажа забежал и спас ребенка, вытащил с окна. Приехали МЧС, все были. Они (мамы. – «Газета.Ru») утром пришли. Мамаша возникала, что двери ломали. По-моему, у нее с головой не все в порядке, как такое сказать можно было вместо «спасибо», — сказала Карина.

Как сообщили РИА Новости в МВД Дагестана, первыми крики маленькой девочки, стоящей на карнизе девятого этажа, услышали прохожие. По данным ведомства, на место происшествия прибыли полицейские, которые вместе с очевидцами разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, другие стояли внизу с растянутыми одеялами. В квартире находился еще один ребенок постарше, который вначале боялся открывать дверь незнакомым, но позднее поддался на уговоры и запустил полицейских в квартиру.

Как писал Telegram-канал Mash Gor, матери детей прошлым вечером уложили детей спать и ушли в клуб. Полиция и прокуратура проводят проверку.

Ранее двое россиян напали на детей на пляже из-за надувного матраса.

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