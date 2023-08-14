Якутия нарастила силы для ликвидации лесных пожаров

По поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева самолет-зондировщик Ан-26 «Атмосфера» якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» вылетел для работы в Усть-Майском районе на границе с Хабаровским краем. Воздушное судно должно вызвать искусственные осадки для ликвидации лесных пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По словам председателя государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрия Лепчикова, территория региона относится к зонам с дефицитом осадков.

«Суммарного годового их количества крайне мало, из-за чего идет повышение пожароопасности на территориях в летний период. После работы зондировщика по фронту осадков идет охлаждение пожаров и их деградация», — пояснил Лепчиков.

Он отметил, что ярким примером эффективности зондировщика в борьбе с огнем является ликвидация пожаров, которые бушевали в Момском, Верхнеколымском и Среднеколымском районах республики в июле. Также, добавил он, пожароопасная обстановка была улучшена в Усть-Майском районе.

В пресс-службе главы и правительства Республики Саха (Якутия) отмечают, что помимо Ан-26 «Полярных авиалиний», в сезон пожаров привлекалось еще 2 зондировщика.

Так, искусственные осадки вызывал самолет Як-40 Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет), работавший в определенный период по контракту со Службой спасения Якутии. Кроме того, с середины июля и до начала августа в небо поднимался самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» ФБУ «Авиалесоохрана». Воздушное судно вылетало на тушение 24 пожаров в Алданский, Амгинский, Нерюнгринский и Усть-Майский районы.