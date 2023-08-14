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Шестеро детей и один взрослый пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта-Ялта

В ДТП на трассе Симферополь-Алушта-Ялта пострадали шестеро детей и водитель

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МВД РФ по Республике Крым

В произошедшем на трассе Симферополь--Алушта--Ялта ДТП пострадали шестеро детей и водитель автомобиля. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.

Водитель автомобиля Dodge Grand Caravan с шестью детьми в возрасте от 5 до 16 лет в салоне в момент аварии двигался в сторону Симферополя. 57-летний мужчина пропустил съезд с дороги и наехал на препятствие — опору ЛЭП.

В результате четверым из шести детей и самому водителю потребовалась медицинская помощь — их доставили в больницу. Компетентные органы проводят проверку по факту произошедшего. Детали инцидента уточняются.

Ранее в Сочи при аварии с экскурсионным джипом пострадали ребенок и беременная женщина.

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