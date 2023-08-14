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Рабочие в Митино обнаружили клыки динозавра и останки доисторических рептилий

Mash: в Митино нашли клыки динозавра и останки доисторических рептилий

Рабочие обнаружили клыки динозавра, останки доисторических рептилий и раковину вымершего моллюска на стройплощадке подземной парковки в Митино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время работ на Муравской улице рабочие наткнулись на необычную находку — клыки динозавра, чешую и кости доисторических рептилий и раковину вымершего моллюска, сообщает источник.

По словам строителей, останки блестят и светятся. Для установления деталей на место выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее палеонтологи нашли кости самого тяжелого кита в истории Земли.

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