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«Аэрофлот» пополнит парк российскими самолетами

«Аэрофлот» готовит контракты на поставку 52 российских самолетов SJ100 и МС-21

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский в интервью «Ведомостям» сообщил, что планируется закупить 34 самолета SJ100 и 18 лайнеров МС-21.

Он отметил, что контракты с лизинговой компанией «Авиакапитал сервис» будут заключены в сентябре.

По словам Александровского, SJ-100 пополнят парк «России». Первые два самолета должны поступить до конца 2023 года. Воздушное судно МС-21 предназначено для «России» и «Аэрофлота». Первые из них планируется поставить в конце 2024 года.

«Возможность заключения твердых контрактов на поставку самолетов Ту-214 пока прорабатывается», — указывают «Ведомости».

13 августа сообщалось, что Россия и Белоруссия создадут совместный самолет. Главный инженер барановичского предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин сообщал, что создание и производство белорусско-российского пассажирского самолета находится на стадии межправительственного согласования.

Ранее Минпромторг России рассказал, когда состоится первый полет самолета Sukhoi Superjet New.

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