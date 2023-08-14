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Названы причины частого появления синяков

Сосудистый хирург Акулова: синяки чаще появляются при недостатке витаминов С, Р

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Существуют физиологические факторы, которые могут повысить риск появления синяков. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова.

«Ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С (аскорбиновая кислота) и Р (рутин). К повышенной ломкости сосудов (особенно капилляров) приводит сахарный диабет. Также поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях (системная красная волчанка и васкулиты). Нередко синяки могут встречаться во время беременности, потому что происходит гормональный дисбаланс. При тромбоцитопении (состояние, характеризующееся аномально низким уровнем тромбоцитов) снижается количество тромбоцитов в крови. В результате у пациента наблюдаются частые носовые кровотечения, а под кожей могут появляться внушительные гематомы», – сообщила Анастасия Акулова.

Сердечно-сосудистый хирург добавила, что к гематомам склонны пациенты, длительное время принимающие кроверазжижающие препараты.
Кроме того, по словам врача, склонность к синякам возрастает с возрастом, так как все ткани теряют эластичность.

«Не исключение – артерии, вены и капилляры: они истончаются. Вот почему даже небольшие перепады атмосферного давления могут вызвать кровоподтеки», – уточнила Акулова.

Ранее акушер-гинеколог рассказала, как в домашних условиях восстановить живот после кесарева.

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