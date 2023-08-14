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На Украине приговорили экс-генерала СБУ к 12 годам тюрьмы

Генпрокуратура Украины: экс-генерала СБУ приговорили к 12 годам тюрьмы

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РИА «Новости»

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным «Страна.ua», речь идет о бывшем заместителе руководителя Центра спецопераций СБУ «А» Валерии Шайтанове. В решении суда говорится, что он передавал РФ информацию, составляющую гостайну.

Также его обвиняют в попытке организации убийства лидера так называемого Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева.

3 июля сообщалось, что на Украине за госизмену предстанет перед судом экс-глава крымского управления СБУ Олег Кулинич.

Мужчине предъявлено обвинение по пяти статьям УК Украины. В частности, он обвиняется в госизмене, создании и руководстве преступным сообществом, самовольном оставлении воинский части, похищении оружия, завладении им путем своего служебного положения.

Ранее СБУ сообщила о подозрении главе Компартии Украины Петру Симоненко.

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