«Ударит по престижу страны»: в АТОР оценили идею убрать английский с указателей в метро

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил «Газете.Ru», что негативно относится к предложению Минтранса сделать необязательным дублирование информации на английском языке в транспорте. По его словам, все иностранные туристы, которых Россия продолжает привлекать в страну, говорят на английском языке.

«Я негативно отношусь к такого рода новостям. Они очень недальновидные и близорукие в плане сиюминутных политических веяний. Связано это с тем, что Россия при всем при этом пытается привлекать международный туризм. И международный туризм, нравится регионам или не нравится, говорит на английском языке. И китайские туристы на нем говорят, и ближневосточные, и Индия вся говорит, и это дружественные нам страны, и Турция вся говорит. А идти в угоду каким-то странным решениям убирать универсальный язык или вводить только китайский — это дискриминировать наших индийских партнеров, ближневосточных партнеров», — сказал он.

Мурадян добавил, что, дублируя информацию на английском языке, «никто не продает родину». Он отметил, что такое решение отпугнет туристов и ударит по престижу России.

«Здесь надо понимать, что ничего в этом зазорного или крамольного нет. Никто родину не продает, объявляя станции на английском языке или дублируя. Наоборот, это огромный фактор привлекательности страны с туристической точки зрения, потому что плох тот турист, который не хочет своими ногами прогуляться по достопримечательностям основным в том регионе, где остановился. И, конечно же, спрашивать у нас в глубинке указать направление будет обречено, скорее всего, на провальный результат, потому что ориентироваться как-то надо. Я считаю, что это очень неправильное решение. Оно не несет никаких политических баллов, а скорее отпугнет туристов, если эту новость начнут тиражировать западные СМИ, это ударит по престижу страны. Мы должны быть выше этого. Мы пытаемся привлечь туристов. Мы ввели электронную визу. И потом такими мелкими решениями сами себе создаем лишние трудности», — подчеркнул он.

14 августа стало известно, что Минтранс предложил отменить обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, а также во время объявления станций и остановок. Ведомство объясняет такое решение обращениями россиян и регионов, повышенной «информационной нагрузкой ‎на пассажиров» и социально-политической ситуацией в стране. Согласно предложению Минтранса, принятие решения о дублировании информации ‎на английском языке перейдет на региональный уровень.

Ранее в федерации рестораторов Краснодара рассказали о рисках запрета иностранных языков на вывесках.